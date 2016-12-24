FAN-TV Лента новостей
Политологи подвергли критике письмо Путину о помиловании Сенцова
Политика

Политологи подвергли критике письмо Путину о помиловании Сенцова

Сегодня 20:13
48

Политологи подвергли критике письмо Путину в защиту осужденного Сенцова

Москва, 24 декабря. Политологи подвергли критике письмо российскому президенту от ряда писателей с просьбой помиловать режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии за создание террористического сообщества и совершение двух терактов.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал письмо некоторых писателей с просьбой о помиловании Сенцова. Он подчеркнул, что подписавшие прошение  «осознают, какую опасность для жителей Крыма и для граждан России в целом мог представлять из себя господин Сенцов».

Однако, 20 лет колонии строго режима Сенцов получил не за творчество, а за попытки совершения теракта, напомнил Безпалько. Он добавил, что «стремление этих людей освободить Сенцова - это явное стремление освободить врага России». А представитель института стран СНГ Денис Денисов резюмировал – «здесь достаточно наглядно и рельефно проявляется так называемая российская оппозиция», поскольку «подписанты» прошения «не раз предавали интересы своей страны».

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Обама дал Порошенко $350 млн на войну с Донбассом, Трамп и Путин поставили Клинтон на место

Сегодня 19:50
164

Сирия новости 24 декабря 2016 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Хомсе, ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
182

Главные новости 24 декабря

Сегодня 18:38
150

Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

Сегодня 18:05
1173

Новости Новороссии: Киев в шесть раз уменьшил потери ВСУ под Дебальцево, Донбасс обстреляли более 3 000 раз

Сегодня 17:50
381
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новости США: Обама дал Порошенко $350 млн на войну с Донбассом, Трамп и Путин поставили Клинтон на место

19:50

Боевики ИГ намерены нанести удары по Британии в 2017 году

19:44

Гитарист Status Quo Рик Парфитт умер в Испании

19:30

Сирия новости 24 декабря 2016 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Хомсе, ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре

19:30

Медведева выиграла первенство страны по фигурному катанию, побив мировой рекорд

19:22

Пушков объяснил, зачем Евросоюз продлил санкции против России

19:17

Савченко заявила о создании собственной партии

19:02

Samsung Galaxy S8 Plus станет самым крупным смартфоном в мире

18:55

Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов

18:43

Генсек-взяточник: СМИ узнали о подкупе Пан Ги Муна

18:39

Плохой Санта ограбил банк в Мемфисе

18:39

Главные новости 24 декабря

18:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новости США: Обама дал Порошенко $350 млн на войну с Донбассом, Трамп и Путин поставили Клинтон на место
Читать
Закрыть