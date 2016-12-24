Политологи подвергли критике письмо Путину о помиловании Сенцова

Москва, 24 декабря. Политологи подвергли критике письмо российскому президенту от ряда писателей с просьбой помиловать режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии за создание террористического сообщества и совершение двух терактов.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал письмо некоторых писателей с просьбой о помиловании Сенцова. Он подчеркнул, что подписавшие прошение «осознают, какую опасность для жителей Крыма и для граждан России в целом мог представлять из себя господин Сенцов».

Однако, 20 лет колонии строго режима Сенцов получил не за творчество, а за попытки совершения теракта, напомнил Безпалько. Он добавил, что «стремление этих людей освободить Сенцова - это явное стремление освободить врага России». А представитель института стран СНГ Денис Денисов резюмировал – «здесь достаточно наглядно и рельефно проявляется так называемая российская оппозиция», поскольку «подписанты» прошения «не раз предавали интересы своей страны».