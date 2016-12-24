Боевики ИГ намерены нанести удары по Британии в 2017 году

Лондон, 24 декабря. Великобритания оказалась в списке целей боевиков террористической организации «Исламское государство», сообщили источники в спецслужбах Британского Королевства.

По данным британских спецслужб, за 2015 год в Британии было предотвращено 11 терактов. Организаторами всех оказались боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

Как оказалось, в этом году активность экстремистов на территории Британии снизилась почти в три раза, однако, подчеркивают в спецслужбах, это не повод расслабляться. По их словам, главная угроза для Лондона и всей страны исходит от тех британцев, которые воевали на Ближнем Востоке, в частности в составе ИГИЛ. По данным спецслужб, их количество достигает порядка 850 человек, почти половина из которых вернулись на родину.

Ранее вооруженные силы Турции ликвидировали за прошедшие сутки 68 боевиков ИГИЛ в Сирии.