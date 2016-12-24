В Алеппо обнаружен гигантский склад оружия, маркированного как «подарок из Катара»

Алеппо, 24 декабря. Сирийская правительственная армия провела зачистку в освобожденном ранее от боевиков районе Аль-Мадарес в Восточном Алеппо и обнаружила там два огромных склада оружия и боевой техники.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором можно увидеть, насколько велики эти запасы: различные типы патронов и снарядов (57-мм, 122-мм, снаряды под гаубицы, мины под минометы 80-82 мм, неуправляемые ракеты, снаряды под танки T55, самодельные мины, фугасы и т.п.).

Кроме того, на складе находились готовые к бою пикапы с крупнокалиберными пулеметами, несколько ракетных установок, огромное количество минометов.

Район, где находился первый склад, удерживала незаконная вооруженная организация «Фастаким Кама Юмирт» («Fastaqim Kama Umirt»).

Другой склад, который боевики оставили в районе Зебдия (Zebdia), сохранил свидетельства участия в финансировании и поддержке террористов со стороны Катара. На складе можно увидеть различные виды оружия, а также коробки с боеприпасами, подписанные так: «подарок от государства Катар, не предназначено для продажи».

Также там обнаружены запасы военной формы и эмблем Свободной сирийской армии (ССА) и террористов «Батальоны Аль-шам» («The war Al-Sham battalions»). Именно террористы этих групп обстреливали жилые кварталы Алеппо, убив и ранив тысячи мирных жителей города.