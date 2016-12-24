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Новости США: Обама дал Порошенко $350 млн на войну с Донбассом, Трамп и Путин поставили Клинтон на место
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Новости США: Обама дал Порошенко $350 млн на войну с Донбассом, Трамп и Путин поставили Клинтон на место

Сегодня 19:50
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Новости США: Обама дал Порошенко $350 млн на войну с Донбассом, Трамп и Путин поставили Клинтон на место

Новости США, 24 декабря. Дональд Трамп согласился с мнением Владимира Путина по поводу поведения Хиллари Клинтон и других членов демократической партии. Барак Обама одобрил законопроект, предписывающий выделить Украине $350 млн на военные нужды. ФБР опасается терактов в церквях в дни праздников. Эти и другие новости США — в сводке Федерального агентства новостей.

Трамп согласился с Путиным насчет Клинтон

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что абсолютно согласен с мнением российского лидера Владимира Путина насчет экс-кандидата Хиллари Клинтон и других представителей демократической партии.

Республиканец вслед за президентом РФ высказал мнение, что бывшему кандидату от партии демократов Хиллари Клинтон пора наконец принять своей поражение на президентских выборах с достоинством. На своей официальной странице в Facebook миллиардер процитировал высказывание российского главы и дал короткий комментарий к нему:

«Владимир Путин сказал сегодня про Хиллари и демократов: «По моему мнению, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно». Это точно!»

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что представительство нынешнего президента США Барака Обамы пытается найти виновных в поражении демократической партии и Хиллари Клинтон как ее представителя на ноябрьских выборах в президенты, в то время как им уже давно пора просто смириться с результатами. 

Хиллари Клинтон

Обама решил побаловать Порошенко на Рождество

Покидающий в скором времени президентский пост Барак Обама одобрил закон о военных ассигнованиях. В рамках данного законопроекта помимо прочего предусмотрено выделение Украине 350 000 000 долларов на военные нужды.

Выделение денежной суммы в размере 350 миллионов долларов украинскому министерству обороны будет осуществлено в несколько этапов.  Изначально Киев сможет получить только 175 000 000 долларов. Остальная же часть суммы будет передана только в том случае, если глава Минобороны США и государственный секретарь убедят конгресс в эффективности проведенных на Украине на выделенные средства реформ.

Украинская сторона в свою очередь также должна будет доказать, что ей были предприняты существенные меры по реформированию оборонной сферы. Как говорится в формулировке законопроекта, указанные шаги должны касаться усиления контроля над работой украинского оборонного ведомства, создания необходимых условий для приватизации в военно-промышленном комплексе и борьбы с коррупцией.

При этом одобренный Обамой закон о военных ассигнованиях запрещает выделять любые средства на деятельность, связанную с признанием суверенитета Российской Федерации над Крымом.

Службы безопасности США предупредили возможное покушение на Трампа

В штате Флорида был арестован мужчина, который публиковал на своей странице в социальной сети записи с угрозами в адрес новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как сообщает издание Associated Press, 59-летний житель города Форт-Лодердейл Кевин Крон был арестован после публикации на своей странице в Facebook постов с обещаниями расправы над Трампом. В первом сообщении мужчина благодарит властей за то, что они не изъяли имеющееся у него оружие, которому он теперь нашел применение. Данную запись злоумышленник сопроводил фотографией миллиардера.

Дональд Трамп

Ко второму посту, который также привлек внимание сотрудников службы безопасности, Крон прикрепил изображение неизвестного со снайперской винтовкой, приписав еще, что «Трамп долго не протянет». В результате этих двух записей, выставленных на всеобщее обозрение, вполне хватило правоохранителям для того, чтобы задержать возбудителя спокойствия.

Кроме того, сообщается, что суд отказался выпустить Кэвина Крона под залог до начала слушаний по его делу. Ожидается, что судебный процесс начнется уже на следующей неделе.

ФБР опасается терактов в церквях на Рождество

Как передает телекомпания CNN, представители ФБР предупредили граждан США о возможности терактов в церквях во время рождественских праздников. Данное заявление было сделано в связи с сообщениями исламистов, призывающих своих сторонников атаковать скопления людей в храмах в дни праздников.

В последнее время сразу на нескольких сайтах, связанных с террористами «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность запрещена в РФ), отмечаются участившиеся сообщения с призывами совершать нападения на церкви и на собрания людей в дни рождественских праздников в Соединенных Штатах.

ФБР опасается терактов в церквях на Рождество

При этом в ФБР также подчеркнули, что какая-либо конкретная информация о возможных готовящихся террористических актах отсутствует. Однако сделать подобное предупреждение в ведомстве посчитали необходимым в связи с недавней трагедией в Берлине.

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Алексей Громов
#владимир путин #барак обама #хиллари клинтон #дональд трамп
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