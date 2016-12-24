FAN-TV Лента новостей
Медведева выиграла первенство страны по фигурному катанию, побив мировой рекорд
Спорт

Медведева выиграла первенство страны по фигурному катанию, побив мировой рекорд

Сегодня 19:22
59

Медведева выиграла первенство страны по фигурному катанию и побила мировой рекорд

Челябинск, 24 декабря. Российская фигуристка Евгения Медведева побила мировой рекорд и уже во второй раз стала обладательницей титула чемпионки России.

Евгения Медведева – обладательница Гран-при прошлого года по фигурному катанию набрала 153,49 балла в произвольной программе, суммарный балл знаменитой фигуристки - 233,57.  Одна из самых молодых звезд отечественного фигурного спорта, 17-летняя Медведева превзошла на 5 очков мировой рекорд, который ранее был установлен спортсменкой из Кореи Ким Ён А на Олимпийских играх 2010 года. Второе место досталось Алине Загитовой, бронза ушла в копилку Марии Сотсковой.

 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 24 декабря

Сегодня 18:38
66

Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

Сегодня 18:05
701

Новости Новороссии: Киев в шесть раз уменьшил потери ВСУ под Дебальцево, Донбасс обстреляли более 3 000 раз

Сегодня 17:50
240

США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

Сегодня 17:08
136

Сирия новости 24 декабря 2016 16.30: САА уничтожила командира ИГ под Пальмирой, боевики обстреляли жилые кварталы Ракки

Сегодня 16:30
640
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пушков объяснил, зачем Евросоюз продлил санкции против России

19:17

Савченко заявила о создании собственной партии

19:02

Samsung Galaxy S8 Plus станет самым крупным смартфоном в мире

18:55

Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов

18:43

Генсек-взяточник: СМИ узнали о подкупе Пан Ги Муна

18:39

Плохой Санта ограбил банк в Мемфисе

18:39

Главные новости 24 декабря

18:38

Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях

18:27

Преступная власть на Украине заставила Савченко сожалеть о смещении Януковича

18:26

Ученые шокированы ранее неизвестными свойствами яичного белка

18:19

Доля новой техники в формированиях ПРО приближается к 40%

18:08

Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

18:05
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пушков объяснил, зачем Евросоюз продлил санкции против России
Читать
Закрыть