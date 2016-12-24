Медведева выиграла первенство страны по фигурному катанию, побив мировой рекорд

Челябинск, 24 декабря. Российская фигуристка Евгения Медведева побила мировой рекорд и уже во второй раз стала обладательницей титула чемпионки России.

Евгения Медведева – обладательница Гран-при прошлого года по фигурному катанию набрала 153,49 балла в произвольной программе, суммарный балл знаменитой фигуристки - 233,57. Одна из самых молодых звезд отечественного фигурного спорта, 17-летняя Медведева превзошла на 5 очков мировой рекорд, который ранее был установлен спортсменкой из Кореи Ким Ён А на Олимпийских играх 2010 года. Второе место досталось Алине Загитовой, бронза ушла в копилку Марии Сотсковой.