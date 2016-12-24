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Гитарист Status Quo Рик Парфитт умер в Испании
Общество

Гитарист Status Quo Рик Парфитт умер в Испании

Сегодня 19:30
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Гитарист Status Quo Рик Парфитт умер в Испании

Москва, 24 декабря. Гитарист рок-коллектива Status Quo Рик Парфитт скончался на 69-м году жизни в больнице Испании, заявил менеджер музыканта.

Полное имя музыканта было Ричард Джон Парфитт. Гитарист из Великобритании умер в больнице Испании, куда обратился 22 декабря из-за травмы плеча. Представитель Парфитта на данный момент не раскрывает точные причины смерти артиста.

Отметим, что в октябре этого года Парфитт выступил с заявлением, что уходит из группы из-за пережитого летом сердечного приступа.

Ранее поступило сообщение, что бывший российский посол в Армении Владимир Ступишин скончался на 85-м году жизни.

комментарии
Катерина Тимошенская
#рик парфитт
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