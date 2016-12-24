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Пушков объяснил, зачем Евросоюз продлил санкции против России
Политика

Пушков объяснил, зачем Евросоюз продлил санкции против России

Сегодня 19:17
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Пушков объяснил, зачем Евросоюз продлил санкции против России

Москва, 24 декабря. Евросоюз пролонгировал санкции против России для того, чтобы понять, как выстроит внешнюю политику США избранный президент Дональд Трамп, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал продление антироссийских санкций Евросоюзом. Он убежден, что европейские лидеры ждут ясности, как будет выстраивать внешнюю политику США Трамп.

«Почему их сейчас продлили? — отметил он в эфире телеканала «Россия 24». — Чтобы не обсуждать этот вопрос, чтобы даже не поднимать этот вопрос в Евросоюзе: начнется раскол. Они ждут Трампа — вот чего они ждут, они ждут, куда двинется Трамп».

Ранее Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов.

комментарии
Катерина Тимошенская
#дональд трамп #алексей пушков
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