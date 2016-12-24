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Савченко заявила о создании собственной партии
Украина

Савченко заявила о создании собственной партии

Сегодня 19:02
45

Савченко заявила о создании собственной партии

Киев, 24 декабря. Украинский парламентарий Надежда Савченко, ранее вышедшая из «Батькивщины», заявила о создании собственной партии.

Новая политическая сила, которую возглавит депутат Надежда Савченко, называется «РУНА», пишет парламентарий на своей странице Facebook. В публикации она также указывает, что о создании собственной партии официально объявит 26 декабря. Отметим, что после выхода из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», Савченко была исключена из фракции парламента. Напомним, что ранее парламентарий назвала действующую власть Украины преступной

 

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Ирина Селезнева
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