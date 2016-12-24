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Samsung Galaxy S8 Plus станет самым крупным смартфоном в мире
Технологии

Samsung Galaxy S8 Plus станет самым крупным смартфоном в мире

Сегодня 18:55
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Samsung Galaxy S8 Plus станет самым крупным смартфоном в мире

Москва, 24 декабря. Новый гаджет от южнокорейской компании Samsung Galaxy S8 Plus удивит пользователей шестидюймовым экраном и станет фактически самым крупным мобильным телефоном в мире, заявили эксперты.

Как заявили представители Samsung, ассортимент их продукции пополнит Galaxy S8 Plus, который будет отличаться от всех существующих телефонов шестидюймовым экраном. Эксперты обратили внимание, что флагманский смартфон станет фактически самым крупным мобильным устройством в мире.

Кроме того, у новой серии телефонов южнокорейского производителя не будет приставки Edge, так как все новинки будут иметь инновационный изогнутый экран.

По результатам 2016 года в рейтинге самых продаваемых смартфонов первую строчку занял iPhone 7. 

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Катерина Тимошенская
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