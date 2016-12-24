FAN-TV Лента новостей
Плохой Санта ограбил банк в Мемфисе
Происшествия

Плохой Санта ограбил банк в Мемфисе

Сегодня 18:39
59

Плохой Санта ограбил банк в Мемфисе

Мемфис, 24 декабря. Неизвестный в костюме Санта-Клауса ограбил банк в штате Теннесси, передает ABC News.

Ограбление одного из банков в Мемфисе произошло накануне. Неизвестный ворвался в City Employee Credit Union в маске Санта-Клауса. Сначала он раздал конфеты посетителям кредитного учреждения, а потом потребовал от сотрудника банка с помощью записки передать деньги. Запись инцидента попала в руки полиции, предполагается, что грабителем был афроамериканец. Получив наличные, налетчик скрылся. Правоохранительные органы Мемфиса ведут поиск преступника.

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

Сегодня 18:05
235

Новости Новороссии: Киев в шесть раз уменьшил потери ВСУ под Дебальцево, Донбасс обстреляли более 3 000 раз

Сегодня 17:50
136

США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

Сегодня 17:08
117

Сирия новости 24 декабря 2016 16.30: САА уничтожила командира ИГ под Пальмирой, боевики обстреляли жилые кварталы Ракки

Сегодня 16:30
544

Дела Амурные, или Как мост с Китаем заставил Трампа заигрывать с Россией

Сегодня 15:49
488
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях

18:27

Преступная власть на Украине заставила Савченко сожалеть о смещении Януковича

18:26

Ученые шокированы ранее неизвестными свойствами яичного белка

18:19

Доля новой техники в формированиях ПРО приближается к 40%

18:08

Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

18:05

Обама в последний раз поздравил американцев с Рождеством

17:57

Более 100 литров ядовитого стеклоомывателя изъяли под Ярославлем

17:55

Гидрографический катер нового поколения вошел в состав Черноморского флота РФ

17:50

Новости Новороссии: Киев в шесть раз уменьшил потери ВСУ под Дебальцево, Донбасс обстреляли более 3 000 раз

17:50

Пять человек погибли от взрыва на складе петард в Китае

17:44

Санкции США не повлияют на работу российских компаний — МИД РФ

17:33

Экс-посол России в Армении скончался в возрасте 84 лет

17:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях
Читать
Закрыть