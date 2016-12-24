Плохой Санта ограбил банк в Мемфисе

Мемфис, 24 декабря. Неизвестный в костюме Санта-Клауса ограбил банк в штате Теннесси, передает ABC News.

Ограбление одного из банков в Мемфисе произошло накануне. Неизвестный ворвался в City Employee Credit Union в маске Санта-Клауса. Сначала он раздал конфеты посетителям кредитного учреждения, а потом потребовал от сотрудника банка с помощью записки передать деньги. Запись инцидента попала в руки полиции, предполагается, что грабителем был афроамериканец. Получив наличные, налетчик скрылся. Правоохранительные органы Мемфиса ведут поиск преступника.