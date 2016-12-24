Главные новости 24 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 24 декабря.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, которому в пятницу не удалось долететь до Кишинева из-за сильного тумана, все-таки добрался до места назначения поздно ночью. Рогозину все-таки удалось добраться до Кишинева.

Дональд Трамп публично одобрил слова Владимира Путина, касающиеся Демократической партии США, о том, что проигрывать надо достойно. Трамп о словах Путина: Так верно.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Барака Обамы распространить действие «закона Магнитского» на весь мир. Пушков: Распространение «закона Магнитского» на весь мир — очередной фейк США.

Парламентарий украинской Рады Надежда Савченко заявила, что нынешние власти Киева не менее преступны, чем предыдущие. Савченко назвала власти Киева преступными.

Под Дамаском САА принуждает террористов отправиться в Идлиб, в Алеппо все внимание нацелено на «русский батальон» — подразделение военной полиции РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон.

Журналисты выяснили, что будет на рождественском столе канцлера Германии Ангелы Меркель. СМИ подсмотрели рождественское меню Меркель.

Строительство моста через реку Амур, который свяжет РФ и КНР, началось в Благовещенском районе Амурской области. Стартовало строительство моста между Россией и Китаем в Амурской области.

Американским ученым после множества проведенных исследований удалось узнать, как уже через 100 лет будут выглядеть люди. Стало известно, как люди будут выглядеть уже через 100 лет.

В столице Сербии на 67-м году жизни скончалась стюардесса Весна Вулович, прославившаяся на весь мир после того, как осталась жива в авиакатастрофе 1972 года, когда ее самолет взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10 160 метров. Пережившая авиакатастрофу и взрыв самолета стюардесса Вулович скончалась в Сербии.