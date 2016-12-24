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Генсек-взяточник: СМИ узнали о подкупе Пан Ги Муна
Весь мир

Генсек-взяточник: СМИ узнали о подкупе Пан Ги Муна

Сегодня 18:39
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Генсек-взяточник: СМИ узнали о подкупе Пан Ги Муна

Сеул, 24 декабря. Южнокорейские СМИ обвинили во взяточничестве генсека ООН Пан Ги Муна. По данным издания Sisa, он получил 230 тысяч долларов от бизнесмена.

Южнокорейский журнал, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Пан Ги Мун получал взятки в 2005 и 2007 годах. Так, генсек ООН сначала получил от южнокорейского предпринимателя 200 тысяч долларов, а затем еще 30 тысяч за лоббирование бизнес-интересов предпринимателя.

В свою очередь, сам Пан Ги Мун сразу же опровергнул данные сведения, а также дал обещание, что подаст в суд на издание. Бизнесмен Пак Ёк Чха, которого СМИ назвали взяткодателем, придерживается такой же позиции.

Напомним, ранее Пан Ги Мун не исключил своего возможного участия в президентской гонке в Южной Корее. Окончательное решение Пан Ги Мун собирается принять после того, как «выслушает мнение граждан» этой страны.

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Тимур Румянцев
#пан ги мун
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