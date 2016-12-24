FAN-TV Лента новостей
Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов
Политика

Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов

Сегодня 18:43
63

Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов

Москва, 24 декабря. Необходимо сократить число публичных выступлений российских послов для их безопасности, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Пушков поделился соображениями о том, какие меры помогут предотвратить повторения трагедии в Анкаре, где убили российского посла в Турции во время открытия фотовыставки.

«Усилить безопасности дипмиссии, по всей вероятности, сократить до минимума число публичных появлений наших послов, потому что, конечно, угроза (появляется. – Прим. ФАН) не во время встречи в министерстве иностранных дел соответствующей страны или переговоров, угроза – во время публичных появлений», — констатировал сенатор в эфире телеканала «Россия 24».

Читайте также: Охота на российских дипломатов: как бороться с новым фронтом атак ИГ

комментарии
Катерина Тимошенская
#алексей пушков
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 24 декабря

Сегодня 18:38
39

Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

Сегодня 18:05
369

Новости Новороссии: Киев в шесть раз уменьшил потери ВСУ под Дебальцево, Донбасс обстреляли более 3 000 раз

Сегодня 17:50
176

США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

Сегодня 17:08
120

Сирия новости 24 декабря 2016 16.30: САА уничтожила командира ИГ под Пальмирой, боевики обстреляли жилые кварталы Ракки

Сегодня 16:30
572
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов

18:43

Генсек-взяточник: СМИ узнали о подкупе Пан Ги Муна

18:39

Плохой Санта ограбил банк в Мемфисе

18:39

Главные новости 24 декабря

18:38

Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях

18:27

Преступная власть на Украине заставила Савченко сожалеть о смещении Януковича

18:26

Ученые шокированы ранее неизвестными свойствами яичного белка

18:19

Доля новой техники в формированиях ПРО приближается к 40%

18:08

Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

18:05

Обама в последний раз поздравил американцев с Рождеством

17:57

Более 100 литров ядовитого стеклоомывателя изъяли под Ярославлем

17:55

Гидрографический катер нового поколения вошел в состав Черноморского флота РФ

17:50
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Генсек-взяточник: СМИ узнали о подкупе Пан Ги Муна
Читать
Закрыть