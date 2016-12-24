Пушков рассказал, как можно повысить безопасность российских послов

Москва, 24 декабря. Необходимо сократить число публичных выступлений российских послов для их безопасности, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Пушков поделился соображениями о том, какие меры помогут предотвратить повторения трагедии в Анкаре, где убили российского посла в Турции во время открытия фотовыставки.

«Усилить безопасности дипмиссии, по всей вероятности, сократить до минимума число публичных появлений наших послов, потому что, конечно, угроза (появляется. – Прим. ФАН) не во время встречи в министерстве иностранных дел соответствующей страны или переговоров, угроза – во время публичных появлений», — констатировал сенатор в эфире телеканала «Россия 24».

Читайте также: Охота на российских дипломатов: как бороться с новым фронтом атак ИГ