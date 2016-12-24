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Преступная власть на Украине заставила Савченко сожалеть о смещении Януковича
Украина

Преступная власть на Украине заставила Савченко сожалеть о смещении Януковича

Сегодня 18:26
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Преступная власть на Украине заставила Савченко сожалеть о смещении Януковича

Киев, 24 декабря. Действующая власть на Украине является преступной, считает внефракционный депутат Надежда Савченко.

Украинский парламентарий Надежда Савченко в эфире украинского телеканала обвинила власти Киева в преступности. Депутат также отметила, что сейчас происходит усиление власти президента Петра Порошенко, задавшись вопросом, стоит ли это допускать. Она выразила уверенность, что украинский народ чувствует преступность действующих властей, как и при предыдущем президенте. «Что было бы, если бы мы поддерживали (Виктора) Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас? — резюмировала парламентарий, который недавно лишилась места во фракции «Батькивщина».

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Ирина Селезнева
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