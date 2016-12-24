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Ученые шокированы ранее неизвестными свойствами яичного белка
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Ученые шокированы ранее неизвестными свойствами яичного белка

Сегодня 18:19
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Ученые шокированы ранее неизвестными свойствами яичного белка

Вашингтон, 23 декабря. Употребление яичного белка помогает контролировать сахар в крови, а также повышает работоспособность мозга, заявили американские ученые.

Ученые открыли удивительные свойства яичного белка. Как оказалось, его употребление в пищу способствует укреплению мышц, контролю уровеня сахара в крови, а также оказывать влияние на тонус всего организма человека.

По словам специалистов, в белке содержатся разнообразные аминокислоты и другие вещества, необходимые для здоровья человека.

Ранее специалисты из Дании и Финляндии заявили, что эмоциональное восприятие музыки и шума человека зависит от генетики организма.

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Катерина Тимошенская
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