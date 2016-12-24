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Доля новой техники в формированиях ПРО приближается к 40%
Технологии

Доля новой техники в формированиях ПРО приближается к 40%

Сегодня 18:08
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Новая техника в войсковой ПВО России превышает 36%

Москва, 24 декабря. В формированиях войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ процент новой техники превысил 36%, заявил начальник войск ПВО Сухопутных войск ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«В настоящее время войсковая ПВО превысила процент 36% новой техники поставок», — констатировал представитель военного ведомства России.

По словам Леонова, через четыре года этот показатель превысит 74% новой техники.

Отметим, что основу системы вооружения войсковой ПВО составляют зенитные ракетные системы и комплексы такие, как С-300В3, «Бук-М2», «Тор-М1», «Тор-М2У», «Оса-АКМ», «Тунгуска-М1», ПЗРК «Игла», «Верба». 

Ранее сообщалось, что радиотехнические войска ВКС РФ в ближайшее время в два раза увеличат количество новых и перспективных видов вооружения.

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Катерина Тимошенская
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