Доля новой техники в формированиях ПРО приближается к 40%

Москва, 24 декабря. В формированиях войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ процент новой техники превысил 36%, заявил начальник войск ПВО Сухопутных войск ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«В настоящее время войсковая ПВО превысила процент 36% новой техники поставок», — констатировал представитель военного ведомства России.

По словам Леонова, через четыре года этот показатель превысит 74% новой техники.

Отметим, что основу системы вооружения войсковой ПВО составляют зенитные ракетные системы и комплексы такие, как С-300В3, «Бук-М2», «Тор-М1», «Тор-М2У», «Оса-АКМ», «Тунгуска-М1», ПЗРК «Игла», «Верба».

Ранее сообщалось, что радиотехнические войска ВКС РФ в ближайшее время в два раза увеличат количество новых и перспективных видов вооружения.