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Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях
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Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях

Сегодня 18:27
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Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях

Анкара, 24 декабря. За последние полгода количество арестованных пользователей социальных сетей в Турции выросло до 1656 человек, пишет Associated Press.

По данным агентства, все арестованные допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц, либо высказывались в соцсетях в поддержку террористических организаций.

Как сообщает МВД Турции, в настоящее время следственные действия проводятся в отношении еще 3,7 тыс. подозреваемых. В общей сложности в поле зрения правоохранителей попали 10 тыс. пользователей соцсетей.

Напомним, накануне сообщалось, что в Турции задержана вице-спикер парламента, представитель прокурдской Партии демократии народов Первин Булдан.

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Тимур Румянцев
#турция
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