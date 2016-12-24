Более 1,5 тыс. человек арестованы в Турции за посты в соцсетях

Анкара, 24 декабря. За последние полгода количество арестованных пользователей социальных сетей в Турции выросло до 1656 человек, пишет Associated Press.

По данным агентства, все арестованные допускали оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц, либо высказывались в соцсетях в поддержку террористических организаций.

Как сообщает МВД Турции, в настоящее время следственные действия проводятся в отношении еще 3,7 тыс. подозреваемых. В общей сложности в поле зрения правоохранителей попали 10 тыс. пользователей соцсетей.

Напомним, накануне сообщалось, что в Турции задержана вице-спикер парламента, представитель прокурдской Партии демократии народов Первин Булдан.