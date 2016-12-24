Обама в последний раз поздравил американцев с Рождеством

Вашингтон, 24 декабря. Барак Обама последний раз в качестве американского президента поздравил сограждан с Рождеством, напомнив о том, что его администрация сделала США уважаемыми во всем мире, пишет Hill.

Покидающий Овальный кабинет президент Барак Обама рассказал в предрождественском обращении к американцам об успехах, которых ему удалось достичь вместе со своей командой. «Мы сделали Америку более уважаемой по всему миру. Мы взяли на себя мантию лидерства в борьбе по защите этой планеты для наших детей», — заявил Обама, бывший резидентом Белого дома последние восемь лет.

Президент подчеркнул, что страна вышла из экономической рецессии, снизилась безработица. Напомним, что ранее Обама подвел итоги работы в качестве президента, в его речи чаще было слышно слово «Россия», нежели проблемы собственной страны.