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Обама в последний раз поздравил американцев с Рождеством
Весь мир

Обама в последний раз поздравил американцев с Рождеством

Сегодня 17:57
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Обама в последний раз поздравил американцев с Рождеством

Вашингтон, 24 декабря. Барак Обама последний раз в качестве американского президента поздравил сограждан с Рождеством, напомнив о том, что его администрация сделала США уважаемыми во всем мире, пишет Hill.

Покидающий Овальный кабинет президент Барак Обама рассказал в предрождественском обращении к американцам об успехах, которых ему удалось достичь вместе со своей командой. «Мы сделали Америку более уважаемой по всему миру. Мы взяли на себя мантию лидерства в борьбе по защите этой планеты для наших детей», — заявил Обама, бывший резидентом Белого дома последние восемь лет. 

Президент подчеркнул, что страна вышла из экономической рецессии, снизилась безработица. Напомним, что ранее Обама подвел итоги работы в качестве президента, в его речи чаще было слышно слово «Россия», нежели проблемы собственной страны. 

 

 

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Ирина Селезнева
#барак обама #сша
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