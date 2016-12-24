Более 100 литров ядовитого стеклоомывателя изъяли под Ярославлем

Ярославль, 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 135 литров стеклоомывателя с метанолом в Ярославской области.

Опасная находка была сделана в городе Любиме Ярославской области. В одном из торговых павильонов сотрудники правоохранительных органов обнаружили 135 литров ядовитого стеклоомывателя.

«Как показала проверка, жидкость содержит ядовитый компонент метанол», — констатировал представители регионального УМВД.

Содержание метанола в жидкости было достаточно высоким, чтобы люди смогли отравиться при ее использовании. Возбуждено административное производство в отношении продавца.

Ранее склад с метанолом, который использовался для производства спиртовой продукции, обнаружили в Иркутске.