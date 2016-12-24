Сирия, 24 декабря. Сирийская армия атаковала позиции боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»* на севере провинции Хомс с нескольких направлений. Террористы ИГ** понесли серьезные численные потери в результате наступления подразделений САА к югу от Дейр эз-Зора. Два жителя города Даръа погибли под артобстрелом с позиций боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Как утверждает оппозиционный источник, боевики повстанческих формирований сбили вертолет ВВС Сирии в долине Вади Барда на восточных склонах гор Каламун на северо-западе от Дамаска. Информация в настоящий момент проверяется.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в результате организованной засады захватили в плен группу повстанцев в долине Вади Барда. Несколько боевиков, оказавших сопротивление, были ликвидированы.

Провинция Алеппо

Согласно данным новостного портал SANA, в районе Аль-Суккари в юго-восточной части города Алеппо взорвался склад вооружений, оставленный боевиками оппозиционных группировок. Сработали самодельные взрывные устройства, которые повстанцы содержали в специальных схронах. В результате погибли два мирных жителя, многие получили ранения, четверо раненных находятся в критическом состоянии.

Провинция Хомс

В районе военной базы правительственной армии «Т-4» в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс продолжаются ожесточенные столкновения между подразделениями сирийских войск и отрядами террористов ИГ. Ликвидировано несколько боевиков. Однако перестрелки в регионе на данный момент продолжаются.

Правительственные войска атаковали укрепленные районы боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в северной части провинции Хомс. Основные удары по террористам были нанесены в районе населенного пункта Тал Абу Аль-Санасил и на востоке от поселения Аль-Машрафа. Огонь велся из артиллерии и минометов. Под обстрелами со стороны САА боевики понесли серьезные потери в живой силе и военной технике.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает новостной портал SANA, подразделения правительственной армии провели массированную атаку опорных пунктов террористов ИГ недалеко от блокпоста «Панорама» на юге от города Дейр эз-Зор. По информации источника, в ходе нескольких наступлений боевикам был нанесен значительный численный урон: ликвидировано несколько десятков террористов.

Провинция Даръа

На окраине города Даръа на территории жилого квартала разорвался артиллерийский снаряд. В результате погибли два мирных жителя. По сообщениям местного населения, артснаряд был выпущен с позиций боевиков повстанческих формирований в соседнем районе, который на данный момент находится под их контролем.

По информации Местных координационных комитетов Сирии, ВВС САР нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам боевиков террористических группировок в окрестностях города Даэль, расположенного в северной части провинции Даръа. Несколько бомб в соответствии с полученными сирийской армией разведданными было сброшено на восточной окраине города. В результате был ликвидирован один из ключевых пунктов управления террористов регионе. Практически все находившиеся там на момент удара террористы также были уничтожены.

Провинция Ракка

К северо-западу от города Ракка отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** продолжают наступать на позиции боевиков ИГ в рамках масштабной операции «Гнев Евфрата». ВВС международной коалиции оказывают поддержку с воздуха. В ходе недавнего наступления бойцам SDF удалось взять под свой контроль два населенных пункта Тарак и Кама. Согласно данным командования демократических сил, в ходе операции были уничтожены десятки боевиков ИГ. В данный момент ожесточенные столкновения продолжаются в районе соседних поселений.

Провинция Хама

Как сообщает одно из сирийских новостных агентств, правительственная авиация возобновила воздушные операции против отрядов террористов в северной части провинции Хама. Согласно информации источника, самолеты ВВС Сирии нанесли серию ударов недалеко от населенного пункта Аль-Латамина. В ходе бомбардировки ликвидировано несколько единиц бронетехники боевиков. Данные о численных потерях среди террористов пока устанавливаются.

Ирак

Представитель оперативного командования иракской армии Яхья Расул сообщил о том, что на данный момент правительственные войска контролируют 44% территории в провинции Ниневия, в которой втором по величине городом является Мосул. Кроме того, по данным командования, под контролем армии Ирака пока находится около 40 районов в восточной части Мосула.