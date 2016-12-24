Пять человек погибли от взрыва на складе петард в Китае

Пекин, 24 декабря. При взрыве на нелегальном складе петард и фейерверков в Китае погибли пять человек, заявили в правоохранительных органах страны.

Инцидент произошел в провинции Шаньдун. В районе Дэчэн прогремел взрыв в 15.00 по местному времени. Как оказалось, взрыв произошел на незаконном кладе петард и фейерверков.

На месте инцидента китайские правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. По их данным, минимум пять человек стали жертвами взрыва.

Это уже второй взрыв, который прогремел 24 декабря на производстве фейерверков в Китае. Ранее два человека погибли во время взрыва на заводе в районе Фэнжунь в городском округе Таншань (провинция Хэбэй).