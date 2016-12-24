FAN-TV Лента новостей
Пять человек погибли от взрыва на складе петард в Китае
Происшествия

Пять человек погибли от взрыва на складе петард в Китае

Сегодня 17:44
52

Пять человек погибли от взрыва на складе петард в Китае

Пекин, 24 декабря. При взрыве на нелегальном складе петард и фейерверков в Китае погибли пять человек, заявили в правоохранительных органах страны.

Инцидент произошел в провинции Шаньдун. В районе Дэчэн прогремел взрыв в 15.00 по местному времени. Как оказалось, взрыв произошел на незаконном кладе петард и фейерверков. 

На месте инцидента китайские правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. По их данным, минимум пять человек стали жертвами взрыва.

Это уже второй взрыв, который прогремел 24 декабря на производстве фейерверков в Китае. Ранее два человека погибли во время взрыва на заводе в районе Фэнжунь в городском округе Таншань (провинция Хэбэй).

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

Сегодня 17:08
88

Сирия новости 24 декабря 2016 16.30: САА уничтожила командира ИГ под Пальмирой, боевики обстреляли жилые кварталы Ракки

Сегодня 16:30
361

Дела Амурные, или Как мост с Китаем заставил Трампа заигрывать с Россией

Сегодня 15:49
351

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Сегодня 14:20
139

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
241
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Санкции США не повлияют на работу российских компаний — МИД РФ

17:33

Экс-посол России в Армении скончался в возрасте 84 лет

17:29

The Time опубликовал компромат на Порошенко

17:23

МИД объяснил позицию Москвы по резолюции Совбеза ООН по Израилю

17:23

Племянник берлинского террориста задержан в Тунисе

17:18

МИД РФ рассказал об угрозах для США со стороны Обамы

17:08

США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

17:08

Правительство РФ направит в регионы 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

17:06

Разъяренный мужчина во время застолья убил собутыльника в Подмосковье

17:06

Савченко назвала власти Киева преступными

17:02

Стала известна причина смерти астронавта Селлерса

16:58

Педофил изнасиловал своих детей-двойняшек в Петербурге

16:45
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Санкции США не повлияют на работу российских компаний — МИД РФ
Читать
Закрыть