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Гидрографический катер нового поколения вошел в состав Черноморского флота РФ
Россия

Гидрографический катер нового поколения вошел в состав Черноморского флота РФ

Сегодня 17:50
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Гидрографический катер нового поколения вошел в состав Черноморского флота РФ

Москва, 24 декабря. Новейший большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2150», построенный на Судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, вошел в состав специализированных судов гидрографической службы Черноморского флота.

По словам представителя ЧФ Вячеслава Трухачева, в субботу в Севастополе на новейшем большом гидрографическом катере прошел ритуал торжественного подъема флага гидрографической службы. Судно прошло все ходовые испытания. Оно будет работать в составе океанографической экспедиции ЧФ в акваториях Азовского и Черного морей.

Катер предназначен для обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях и выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей.

Напомним, 21 декабря в Северодвинске состоялась церемония подъема Военно-морского флага на большом гидрографическом катере проекта 19920 «БГК-2154», который недавно вошел в состав Северного флота.

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Тимур Румянцев
#россия #минобороны #черноморский флот
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