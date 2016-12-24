Москва, 24 декабря. Санкции США, введенные против российских компаний, не повлияют на их работу. Об этом заявили в МИД РФ.

«Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, «Темпбанк», взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что администрация США при этом выставляет себя в неприглядном виде.

Накануне санкционный список США пополнили 20 российских компаний. В него вошли исследовательские институты и предприятия, а также железные дороги и порты Крыма.