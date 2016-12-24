Экс-посол России в Армении скончался в возрасте 84 лет

Ереван, 24 декабря. Бывший посол России в Армении Владимир Ступишин скончался на 85-м году жизни, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Ступишин работал на посту посла России в Армении с 1992 по 1994 года. Он был первым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в этой стране после развала Советского Союза. Бывший посол скончался в возрасте 84 лет.

В МИД Армении выразили соболезнования родным и близким Ступишина.

«Скончался талантливый дипломат, патриот своей Родины, и большой друг Армении и армянского народа Владимир Ступишин, — написал в социальной сети Балаян. — Имел честь общаться с ним в ходе работы над моей диссертацией. Посол Ступишин очень помог ценной информацией от непосредственного участника событий и мудрыми советами».

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