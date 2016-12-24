Нью-Йорк, 24 декабря. Экс-депутат Рады Александр Онищенко в интервью The Times рассказал, что украинский президент Петр Порошенко требует откат от каждого госконтракта.

Бывший парламентарий украинский Рады Александр Онищенко в интервью американскому изданию заявил, что финансовые обороты от незаконной деятельности президента Порошенко ежегодно достигают несколько сотен миллиардов долларов. Речь идет об откатах, полученных с каждого тендера, который выиграла государственная копания. Главы предприятий, по словам Онищенко, отказавшиеся платить мзду, были подвержены притеснениям со стороны силовиков и властей.