МИД объяснил позицию Москвы по резолюции Совбеза ООН по Израилю

Москва, 24 декабря. Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило на своем сайте комментарий в связи с принятием резолюции Совбеза ООН о незаконности поселенческой деятельности Израиля на палестинских территориях.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами возможно урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение.

В связи с этим МИД напомнил руководству Палестины и Израиля, что Москва и ранее выражала готовность принять делегации этих государств.

Напомним, что США воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, запрещающей Израилю осуществлять переселенческую деятельность на оккупированной территории Палестины. В ходе телефонного разговора глава Египта и избранный президент США договорились о том, что у новой американской администрации будет достаточно времени для того, чтобы вникнуть в палестинскую проблему и предложить пути ее решения.