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Правительство РФ направит в регионы 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Экономика

Правительство РФ направит в регионы 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Сегодня 17:06
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Правительство РФ направит в регионы 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Москва, 24 декабря.  Глава отечественного правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении денежных трансферов на выплату в будущем году региональных социальных доплат к пенсиям.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился распределить финансовые трансферы на выплату пенсионерам в 2017 году региональных соцдоплат. Известно, что общий размер выплат составит порядка 6,4 млрд. рублей. В сообщении на сайте правительства также говорится, что межбюджетные трансферы будут направлены в 13 субъектов РФ. Средства будут распределены между 420 тыс россиян, каждый из которых получит  от 2142 до 8537 рублей. 

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Ирина Селезнева
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Санкции США не повлияют на работу российских компаний — МИД РФ
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