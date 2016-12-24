МИД РФ рассказал об угрозах для США со стороны Обамы

Москва, 24 декабря. Президент США Барак Обама нанесет вред своей стране введением новых санкций против России, сообщили в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ обратили внимание на попытки администрации Обамы нанести урон имиджу и экономике России. Такая безрассудная политика Белого дома вредит и самим США, чей имидж падает даже в глазах тех, кто далек от политики, констатировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«Очередное — второе за три дня — расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», — заключили российские дипломаты.

Читайте также: Цензура по-американски: Обама выделил $80 млн на борьбу с зарубежной пропагандой