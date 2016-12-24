Сирия сегодня: взрыв в Алеппо, авиация США снова промахнулась мимо ИГ

Сирия, 24 декабря. В Алеппо снова раздается взрыв. Россия и ее партнеры игнорируют США. Турецкая и американская авиация снова бьет не по тем. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Взрыв в Алеппо

В Алеппо все никак не станет полностью спокойно. Сегодня в восточной части города прогремел взрыв. По сообщениям из открытых источников, сработало взрывное устройство в помещении школы, которую оставили боевики. Пострадали три человека.

К счастью, такие случаи единичны, и в целом в Алеппо после победы над террористами выглянуло солнце. Об этом не говорил только ленивый, но слова заместителя начальника генерального штаба ВС Ирана Мустафы Изади требуют осмысления отдельно. Он заявил, что победа правительственных войск в городе и его освобождение от террористических группировок является только началом уничтожения мировой тирании в регионе. По его словам, все существующие там боевики стали прямым следствием заговора Великобритании и США, которые не позволяют радикальным исламистам исчезнуть — даже несмотря на то, что центры распространения группировок были уничтожены.

США игнорируют

Любопытная колонка появилась на сайте агентства Bloomberg. Обозреватель Леонид Бершидский отмечает, что события в Сирии очень ясно дали понять: США больше не выглядят господствующей мировой державой. Вашингтон можно просто игнорировать, что успешно и делает Россия.

Так, на этой неделе главы МИД РФ, Ирана и Турции встретились в Москве, обсуждали планы по Сирии. Позвать на встречу США никто не захотел. А ведь переговоры получились достаточно важными: министры приняли заявление о том, что их страны готовы стать гарантами соглашения между сирийским правительством и оппозицией.

Понятно, что Кремль устал от постоянных перемен курса США в моменты, когда нужно просто держать слово. Еще свежи в памяти нарушенные договоренности по Сирии, которые потом и кровью дались Лаврову и Керри. В Вашингтоне во время правления Обамы так и не пришли к мнению, стоит ли иметь с Россией дело. В России расценили эти сомнения по-своему: пошли по обходному пути, по понятным переговорам с более постоянными партнерами. Ситуация в Сирии убедила практически всех региональных лидеров в том, что Путин погружен в ситуацию на Ближнем Востоке глубже, чем Обама, и ему можно больше доверять.

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Турция и США приравняли ИГ к мирным жителям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался в духе того, что Анкара категорически против любых автономий на территории Северной Сирии. Этим он снова попытался оправдать военную операцию на этой территории, заявленная цель которой — освободить приграничные районы от ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Но на самом деле многие наблюдатели отмечают, что больше всех почему-то достается силам курдского ополчения.

В этом плане примечательно, как была подана информация о налетах турецкой военной авиации в районе города Эль-Баб. По информации Анкары. было уничтожено 22 террориста ИГ и 37 зданий, которые ими же и использовались, включая склады с оружием.

На деле же местные источники говорят немного о другом. Да, турецкая авиация действительно орудовала в этом районе, вот только нанесла удары по жилым кварталам. Погибли 16 человек, многие получили серьезные ранения. Многим домам причинен непоправимый ущерб. Число жертв перевалило за седьмой десяток.

Почти в это же время авиация американской коалиции, тоже прикрываясь борьбой с ИГ, провела бомбардировку района Джаабар на западе провинции Ракка, погибли шесть человек, один из которых оказался женщиной.