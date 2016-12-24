Стала известна причина смерти астронавта Селлерса

Москва, 24 декабря. Американский астронавт Пирс Селлерс скончался от панкреатического рака, сообщили представители аэрокосмического агентства NASA.

Селлерс скончался на 62-м году жизни. Как сообщили в NASA, астронавт, который занимался строительством МКС, умер от панкреатического рака.

«Он посвятил свою жизнь спасению планеты, его работы вдохновили новое поколение исследователей в космосе», — отметили в американском агентстве.

Ранее отмечалось, что Селлерс был награжден медалью NASA «За выдающиеся заслуги». За всю свою карьеру астронавт США в общей сложности совершил шесть выходов в открытый космос.