Савченко назвала власти Киева преступными

Киев, 24 декабря. Парламентарий украинской Рады Надежда Савченко заявила, что нынешние власти Киева не менее преступны, чем предыдущие.

Внефракционный депутат Рады Надежда Савченко, исключенная ранее из «Батькивщины» после встречи в Минске с главами республик Донбасса, заявила о преступности киевской власти. «Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?», — заметила парламентарий.

Она также задалась вопросом о том, к каким последствиям может привести, если Порошенко оказывать поддержку. «Что было бы, если бы мы поддерживали (Виктора) Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?» — резюмировал Савченко.