Разъяренный мужчина во время застолья убил собутыльника в Подмосковье

Москва, 24 декабря. Полиция Подмосковья задержала 44-летнего мужчину, убившего своего знакомого. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, инцидент случился накануне в городе Дмитров.

Согласно приведенной информации, 47-летний мужчина с ушибом головного мозга был доставлен в городскую больницу. Пострадавший скончался в тот же день. По версии полицейских, убийство стало итогом конфликта, который возник в ходе совместного распития алкогольных напитков, передает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что подполковник МВД в Башкирии, в отношении которого было заведено уголовное дело о мошенничестве, найден мертвым возле здания местной больницы.