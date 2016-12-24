Педофил изнасиловал своих детей-двойняшек в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 декабря. В Петербурге возбуждено уголовное дело против мужчины, которого подозревают в изнасиловании собственных детей-двойняшек.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против 34-летнего жителя Тверской области. По данным следствия, он изнасиловал своих шестилетних дочь и сына в квартире в Приморском районе города. Дети были двойняшками.

Подозреваемый был задержан еще в октябре этого года. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в квартире дома на Ферганской улице на востоке Москвы нашли мертвой 12-летнюю девочку. На теле ребенка были обнаружены многочисленные ссадины и ушибы.