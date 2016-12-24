Новости Новороссии: Киев в шесть раз уменьшил потери ВСУ под Дебальцево, Донбасс обстреляли более 3 000 раз

Новороссия, 24 декабря. Минобороны Украины представило дезинформацию о потерях ВСУ в ходе нескольких столкновений в районе Дебальцево. Представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР фиксируют рекордное количество обстрелов со стороны киевских силовиков. Киев перебрасывает гаубицы к границам ДНР.

Басурин рассказал о новой порции обстрелов ВСУ

Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга привел данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за минувшие сутки: территория ДНР обстреливалась киевскими силовиками более 3 000 раз.

Он подчеркнул, что ситуация в республике значительно усугубилась. По данным замкомандующего, в общей сложности киевские силовики 3 002 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных арторудий и минометов. Всего по территории республики было выпущено 114 артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм и 1 822 мины калибра 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие также выпустили 16 снарядов из РСЗО «Град» и 13 — из танковых орудий. Кроме того, в ходе обстрелов ими использовались различные типы гранатометов, стрелковое оружие и вооружение БМП, сообщил Эдуард Басурин.

Украинская армия открывала огонь по поселкам, расположенным на окраинах Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также по Докучаевску и селам Новоазовского района в южной части ДНР. За последние сутки обстрелами ВСУ были повреждены шесть домостроений в окрестностях Ясиноватой и на юге республики. Пять сел Новоазовского района и Донецкая фильтровальная станция обесточены.

Напомним, ранее в силовых ведомствах ДНР сообщили о том, что украинская сторона нарушила установленный с 00.00 часов режим прекращения огня. В течение ночи подразделения ВСУ провели 140 обстрелов.

ВСУ искажают данные о последствиях своих ошибок

Как сообщил сегодня на брифинге начальник управления оборонного ведомства Луганской народной республики полковник Олег Анащенко, по уточненным данным, украинская армия в результате нескольких попыток прорыва обороны ЛНР в районе Дебальцево потеряла более 50 военнослужащих убитыми и еще почти 100 силовиков раненными.

При этом украинская сторона продолжает дезинформировать своих граждан. Так, согласно информации представителей министерства обороны Украины, в ходе столкновений было уничтожено только шесть военнослужащих, еще 19 получили ранения. Таким образом, командование ВСУ более чем в шесть раз занижает численные потери, подчеркнул начальник управления штаба Народной милиции ЛНР.

При этом достоверно известно, что большого числа жертв среди раненных солдат ВСУ удалось бы избежать, если бы командование своевременно организовало их эвакуацию с поля боя, добавил Олег Анащенко.

Что касается республиканских сил, то в ходе столкновений в районе Дебальцево погибли шесть военнослужащих Народной милиции, семь получили ранения. Еще двое до сих пор числятся без вести пропавшими. Как отметил Анащенко, представители оборонного ведомства предпринимают все возможное для того, чтобы разыскать их.

Народная милиция: Ситуация в ЛНР всерьез усугубилась

Согласно данным официального представителя Народной милиции ЛНР майора Андрей Марочко, за прошедшую неделю киевские силовики выпустили по прифронтовым зонам республики свыше 2 000 артснарядов и мин.

В общей сложности за весь период с 18 по 24 декабря подразделения ВСУ 63 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ЛНР. Ими было выпущено 2 047 артиллерийских снарядов и мин. Помимо крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов, запрещенных условиями минских договоренностей, украинские военнослужащие также использовали в ходе обстрелов вооружение БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия, рассказал Андрей Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что корректировка огня осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Таким образом, обстановка на линии разграничения сторон крайне напряженная, но пока контролируемая, подытожил Марочко.

Напомним, ранее в штабе Народной милиции ЛНР заявили о том, что за минувшие сутки украинские военнослужащие десять раз открывали огонь по позициям подразделений республиканских сил.

Армия Украины усиливает позиции в районе Дебальцево

По информации заместителя командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, украинская армия продолжает стягивать военную технику и подразделения военнослужащих на свои позиции в зоне так называемой АТО в Донбассе, в том числе в район Дебальцево.

Разведка ДНР в очередной раз зафиксировала факты нарушения украинской стороной условий размещения военной техники и вооружения. Так, в окрестностях населенного пункта Светлодарское, в 6 км от линии разграничения сторон, было выявлено местонахождение четырех самоходных гаубиц «Акация» калибром 122 мм. Кроме того, зафиксировано прибытие до 400 военнослужащих личного состава, заявил замкомандующего.

Недалеко от населенного пункта Анадоль Волновахского района в 22 км от линии фронта разведчиками было отмечено расположение трех 152-мм гаубиц «Акация». Еще четыре гаубицы «Гвоздика» калибром 122 мм обнаружены около села Лебединское, находящегося под Мариуполем в 6 км от линии разграничения, также добавил Басурин.