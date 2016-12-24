МИД РФ обвинил Польшу в демонстративном цинизме за демонтаж памятников

Москва, 23 декабря. Польские власти уничтожают памятники, посвященные войне, проявляя демонстративный цинизм, заявили в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ прокомментировали демонтаж Памятника благодарности, установленного в свое время в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации, в польском городе Ланьцут. В министерстве отметили, что никаких консультаций с Москвой по этому шагу Варшавы не было.

В ведомстве назвали произошедшее актом демонстративного цинизма

«Польские власти не просто в который раз пренебрегли межгосударственным договором о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 года и межправительственным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года, которые требуют заботиться о памятниках, — рассказали в ведомстве. — Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость».

Ранее Минобороны Польши обратилось к России с требованием немедленно передать Варшаве записи их кабины пилотов самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском.