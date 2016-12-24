FAN-TV Лента новостей
Появились новые подробности убийства 12-летней школьницы в московской квартире
Происшествия

Появились новые подробности убийства 12-летней школьницы в московской квартире

Сегодня 16:36
267

Появились новые подробности убийства 12-летней школьницы в московской квартире

Москва, 24 декабря. По факту убийства 12-летней девочки, чье тело обнаружили в квартире на востоке столицы, возбуждено уголовное дело. Как рассказала мама школьницы, ей самой и дочери регулярно угрожал бывший супруг ее сестры.

Соседи семьи сообщили, что мать убитой работала сиделкой у собственницы квартиры - пожилой женщины. Пенсионерка разрешала жить в ее квартире самой женщине с 12-летней дочкой и ее сестре с маленьким ребенком.

Как утверждают жители дома, они узнали о случившемся одними из первых. После обнаружении тела дочери мать убитой обратилась к соседям с вопросом, как ей поступить в этой ситуации. Соседи порекомендовали сразу же обратиться в правоохранительные органы. После того, как в квартиру прибыли полицейские, женщина сообщила, что дочь покончила жизнь самоубийством. В свою очередь, при осмотре тела убитой правоохранители зафиксировали следы побоев, синяки и ушибы помимо ножевого ранения в области груди. После этого женщина сообщила, что в преступлении напрямую замешан бывший супруг ее сестры, передает Life.

Ранее сообщалось, что московская полиция расследует убийство девушки, чье обнаженное тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в канализации.

комментарии
Тимур Румянцев
#москва #убийство
Новости партнеров
Эксклюзив

США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

Сегодня 17:08
69

Сирия новости 24 декабря 2016 16.30: САА уничтожила командира ИГ под Пальмирой, боевики обстреляли жилые кварталы Ракки

Сегодня 16:30
271

Дела Амурные, или Как мост с Китаем заставил Трампа заигрывать с Россией

Сегодня 15:49
311

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Сегодня 14:20
135

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
231
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

The Time опубликовал компромат на Порошенко

17:23

МИД объяснил позицию Москвы по резолюции Совбеза ООН по Израилю

17:23

Племянник берлинского террориста задержан в Тунисе

17:18

МИД РФ рассказал об угрозах для США со стороны Обамы

17:08

США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

17:08

Правительство РФ направит в регионы 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

17:06

Разъяренный мужчина во время застолья убил собутыльника в Подмосковье

17:06

Савченко назвала власти Киева преступными

17:02

Стала известна причина смерти астронавта Селлерса

16:58

Педофил изнасиловал своих детей-двойняшек в Петербурге

16:45

Появились новые подробности убийства 12-летней школьницы в московской квартире

16:36

Сирия новости 24 декабря 2016 16.30: САА уничтожила командира ИГ под Пальмирой, боевики обстреляли жилые кварталы Ракки

16:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
The Time опубликовал компромат на Порошенко
Читать
Закрыть