Появились новые подробности убийства 12-летней школьницы в московской квартире

Москва, 24 декабря. По факту убийства 12-летней девочки, чье тело обнаружили в квартире на востоке столицы, возбуждено уголовное дело. Как рассказала мама школьницы, ей самой и дочери регулярно угрожал бывший супруг ее сестры.

Соседи семьи сообщили, что мать убитой работала сиделкой у собственницы квартиры - пожилой женщины. Пенсионерка разрешала жить в ее квартире самой женщине с 12-летней дочкой и ее сестре с маленьким ребенком.

Как утверждают жители дома, они узнали о случившемся одними из первых. После обнаружении тела дочери мать убитой обратилась к соседям с вопросом, как ей поступить в этой ситуации. Соседи порекомендовали сразу же обратиться в правоохранительные органы. После того, как в квартиру прибыли полицейские, женщина сообщила, что дочь покончила жизнь самоубийством. В свою очередь, при осмотре тела убитой правоохранители зафиксировали следы побоев, синяки и ушибы помимо ножевого ранения в области груди. После этого женщина сообщила, что в преступлении напрямую замешан бывший супруг ее сестры, передает Life.

Ранее сообщалось, что московская полиция расследует убийство девушки, чье обнаженное тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в канализации.