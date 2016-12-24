Фигуристы Столбова и Климов стали победителями чемпионата России

Челябинск, 24 декабря. Медалисты зимней Олимпиады в Сочи в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов уже в третий раз выиграли первенство страны по фигурному катанию.

Столбова и Климов, завоевавшие серебро на сочинской Олимпиаде и золото командного турнира, уже в третий раз стали лучшими на чемпионате России по фигурному катанию среди пар. Фигуристы набрали 220,12 балла, обойдя своих конкурентов. На втором месте стоят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронза досталась паре Натальи Забияко и Александра Энберта.