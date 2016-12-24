Порошенко назвал Ляшко и Тимошенко «махровыми» популистами

Киев, 24 декабря. Украинский президент Петр Порошенко обратился к новоизбранным главам объединенных территориальных общин, отметив, что в стране действует ряд политических сил, стремящихся дестабилизировать Украину.

Президент Петр Порошенко заявил, что украинцы хорошо отличают тех, кто готов нести ответственность за страну от популистов всех цветов – «что с вилами, что с косами». Речь идет о лидере блока «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главе «радикалов» Олеге Ляшко. Как сообщает президентская пресс-служба, Порошенко заявил также, что отдельные политические силы не оставляют попыток дестабилизации Украины, включая «махровый популизм к псевдомассовым протестам».