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Эрдоган обвинил ЕС в равнодушии к беженцам из Сирии
Политика

Эрдоган обвинил ЕС в равнодушии к беженцам из Сирии

Сегодня 16:24
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Эрдоган обвинил ЕС в равнодушии к беженцам из Сирии

Анкара, 24 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил ЕС о нарушенном обещании выделить 3 млрд евро на нужды сирийских беженцев.

«ЕС обещал, что к 1 июля выделит на беженцев 3 млрд евро, но на сегодняшний день перечислено только $677 млн. Эти средства не идут в бюджет Турции, и это только те деньги, которые поступили Красному Полумесяцу и Управлению по чрезвычайным ситуациям через международные правозащитные организации. Но ЕС обещал же €3 млрд. Где эти деньги?» — заявил Эрдоган.

По его словам, бюджеты стран ЕС гораздо больше, чем Турции, а отказ выделить обещанные средства  свидетельствует о том, что Евросоюз «не думает о гуманизме, интересах и бедах людей, находящихся в тяжелом положении», об этом беспокоится только Турция, которая потратила на беженцев 20 млрд долларов, заявил Эрдоган. Он также упрекнул ЕС в равнодушии к гибели 6 тыс. беженцев в Средиземном и Эгейском морях, передает «Газета.ру».

комментарии
Катерина Михайлиди
#реджеп тайип эрдоган
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Санкции США не повлияют на работу российских компаний — МИД РФ
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