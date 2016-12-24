Племянник берлинского террориста задержан в Тунисе

Тунис, 24 декабря. Трое исламистов, в том числе племянник предполагаемого исполнителя теракта в Берлине Аниса Амри, были задержаны в Тунисе.

По данным полиции все подозреваемые состоят в террористической ячейке, связанной с Амри, передает AFP.

Напомним, теракт в Берлине был совершен 19 декабря на рождественской ярмарке в центре города. Грузовик протаранил толпу людей, убив 12 человек. Еще 48 раненых были доставлены в больницу.

В преступлении подозревают Аниса Амри, который после теракта покинул Францию и был ликвидирован в Милане.