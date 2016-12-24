Жители России рассказали, как планируют встретить Новый год

Москва, 24 декабря. Более 70% жителей России заявили, что намерены встретить Новый год дома в кругу семьи, показали результаты исследования социологов «Левада-центра».

Как оказалось, каждый четвертый житель России намерен встретить 2017 год с друзьями в гостях. 4% респондентов отметили, что будут встречать Новый год с незнакомыми людьми или в одиночестве. Большинство же (более 70%) намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи.

Около 60% при этом не намерены покидать дом и в новогодние каникулы. 15% констатировали, что запланировали поездки к знакомым и родным в другие регионы России.

Опрос был проведен 9–12 декабря среди 800 жителей России.

Ранее ученые заявили, что активное использование соцсетей перед Новым годом может негативно сказаться на настроении.