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Польша запросила у России записи из разбившегося самолета Качиньского
Политика

Польша запросила у России записи из разбившегося самолета Качиньского

Сегодня 16:17
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Польша запросила у России записи из разбившегося самолета Качиньского

Варшава, 24 декабря. Минобороны Польши обратилось в российским властям с требованием немедленно передать Варшаве записи их кабины пилотов самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

«Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, власти России располагают текстом разговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен Польше»,  — сообщает польское оборонное ведомство.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша все свои силы направляет на борьбу с мифической «российской агрессией»

Лех Качиньски, его супруга, а также ряд высокопоставленных лиц Польши погибли 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы. При заходе на посадку воздушное судно зацепило деревья, что и стало причиной крушения.

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Тимур Румянцев
#польша #качиньски
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