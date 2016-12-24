Польша запросила у России записи из разбившегося самолета Качиньского

Варшава, 24 декабря. Минобороны Польши обратилось в российским властям с требованием немедленно передать Варшаве записи их кабины пилотов самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

«Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, власти России располагают текстом разговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен Польше», — сообщает польское оборонное ведомство.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша все свои силы направляет на борьбу с мифической «российской агрессией».

Лех Качиньски, его супруга, а также ряд высокопоставленных лиц Польши погибли 10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы. При заходе на посадку воздушное судно зацепило деревья, что и стало причиной крушения.