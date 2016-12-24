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Антропологи узнали, как выглядел древнейший человек, по ДНК мумии
Общество

Антропологи узнали, как выглядел древнейший человек, по ДНК мумии

Сегодня 15:50
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Антропологи узнали, как выглядел древнейший человек, по ДНК мумии

Сантьяго (Чили), 24 декабря. Антропологам из медицинско-исследовательского центра в Сантьяго удалось раскрыть загадку древних мумий, возраст которых насчитывает более 7 тысяч лет.

Антропологи изучили мумию человека, жившего на Земле в период с 10000 до 3,400 годов нашей эры и восстановили облик одного из древнейших жителей планеты. Известно, что данный тип людей был расселен по побережью Южной Америки, некоторые представители этой народности жили в пустыне Атакама. Чтобы воссоздать облик древнего человека, исследовали прибегли к ДНК-анализам и провели КТ мозга. Как сообщала ранее Газета.Ru, археологи обнаружили в древнеегипетской мумии крокодила 47 детенышей. 

 

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Ирина Селезнева
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