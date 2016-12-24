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Мощный взрыв прогремел на востоке Алеппо, погибли три человека
Весь мир

Мощный взрыв прогремел на востоке Алеппо, погибли три человека

Сегодня 15:47
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Мощный взрыв прогремел на востоке Алеппо, погибли три человека

Алеппо (Сирия), 24 декабря. В одном из восточных кварталов сирийского города Алеппо, куда начали возвращаться мирные жители, прогремел мощный взрыв. Согласно информации сирийского государственного телевидения, три человека стали жертвами взрыва.

СМИ также сообщили, бомба была заложена боевиками оппозиции в одной из школ перед эвакуацией. Остальные подробности ЧП не приводятся.

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Напомним, накануне президент Сирийской республики Башар Асад позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поблагодарить его за помощь в освобождении города Алеппо от боевиков.

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Тимур Румянцев
#алеппо
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