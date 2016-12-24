ЛНР: 50 солдат ВСУ погибли при попытке захватить район Дебальцево

Луганск, 24 декабря. Более 50 солдат ВСУ погибли в районе Дебальцево при попытке захватить позиции ополчения, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.

Анащенко отметил, что Киев занижает число потерь в ВСУ после неудачной попытки прорыва под Дебальцево.

«Нам достоверно известно о более чем 50 погибших и около 100 раненых украинских бойцах, — рассказал он журналистам. — Однако в украинском министерстве обороны официально продолжают лгать, заявляя о 6 погибших и 19 раненых».

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