США играют в агрессию: что сделает с новым оборонным бюджетом Трамп

Пока еще действующий президент США Барак Обама подписал оборонный бюджет страны. В целом, все выдержано в духе политики партии, но есть и несколько примечательных моментов. За ними корреспондент Федерального агентства новостей обратился к эксперту-американисту.

Разумеется, законопроект одобряет запрет на сотрудничество с Россией в оборонной сфере и выделяет средства на усиление своих союзников в Европе из числа стран НАТО. Понятно, что Вашингтон объяснил этот шаг «агрессивными действиями России», угрозами со стороны террористов и притоком мигрантов с Ближнего Востока. Москва была снова объявлена чуть ли не угрозой номер один и мировым злом — вспомнили ситуацию на Украине и в Сирии. Наконец, в Штатах усомнились, что Россия выполняет все условия в рамках Договора по открытому небу и не нарушает своими самолетами чужое воздушное пространство.

«Военный бюджет, который утвердил сначала Пентагон, а потом и Конгресс США, не вызвал каких-то особенных эмоций: по крайней мере, по отношению к прошлогоднему бюджету. Единственное — произошло увеличение на 40 миллиардов долларов: к 2016 году общий бюджет составлял 660 миллиардов, то сейчас этот показатель составляет 700 миллиардов. Увеличение связано по большей части с инфляцией. Но примечательно, что есть целый ряд программ, так называемые «силы быстрого развертывания в Европе», чье субсидирование значительно выросло. Сейчас на них и на оперативные силы в Европе, составляющие основу блока НАТО, запросили 4,5 миллиарда долларов, что в четыре раза больше показателей прошлого года», — комментирует директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

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Интересно, что Обама одобрил и возможность предоставления Украине военной помощи. Речь идет о сумме в пределах 350 миллионов долларов. Причем министр обороны США наделен полномочиями определять, что именно будет поставлено Киеву и в каком объеме. Правда, финальное решение все равно останется за президентом.

«То, что Пентагон тратит 660 миллиардов — для России это ни жарко, ни холодно. Львиная доля этих средств уходит на содержание военных баз: никто не знает их точное число, предположу, что около 1351 объекта по всему миру. За последние годы их количество незначительно увеличилось, но в целом их финансирование находится на уровне прошлых лет плюс пару процентов инфляции. Сейчас идет строительство и укомплектование двух баз: румынской в Девеселу и эстонской в Эмари. На них дополнительно выделены средства. Кроме того, идет завершение третьего этапа строительства системы ЕвроПРО — к концу 2018 года работы в этом направлении должны быть закончены», — продолжает эксперт ФАН.

Накануне Путин отметил, что Россия готова к отражению атак любого агрессора и наши вооруженные силы способны противостоять любой системе, включая и ЕвроПРО. Это же касается и размещения ударных сил НАТО в Европе.

«Здесь имеется в виду размещение истребителей F-15 и F-16 на базе в Эстонии и противоракет в Румынии. Мы их сейчас блокируем за счет своего размещения в Крыму ракетных комплексов С-400 и С-500. Но тут же есть и вторая сторона медали. Господин Трамп заявил, что он будет сокращать финансирование Пентагона и НАТО. Этот бюджет ведь принял Обама, а как поведет себя Трамп после 29 января? Разойдутся ли его слова с делами? Думаю, что на данном этапе сокращения не будет, потому что тогда военное лобби президента не поймет. Важно, как впоследствии будут договариваться Путин с Трампом», — добавляет Гусев.