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Уполномоченный по правам ребенка предложила эффективный способ борьбы с педофилами
Россия

Уполномоченный по правам ребенка предложила эффективный способ борьбы с педофилами

Сегодня 15:40
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Уполномоченный по правам ребенка предложила эффективный способ борьбы с педофилами

Москва, 24 декабря. Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась за создание в России публичного реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Фрагменты интервью с Кузнецовой опубликованы на сайте телеканала НТВ.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — подчеркнула Кузнецова. По ее словам, специалисты сделали вывод, что для борьбы с педофилами это «самый лучший и эффективный способ».

Ранее сенатор от Владимирской области Антон Беляков подготовил законопроект, устанавливающий систему контроля за перемещением освобожденных из мест заключения педофилов.

 

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Тимур Румянцев
#кузнецова #педофилы
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