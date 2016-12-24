Уполномоченный по правам ребенка предложила эффективный способ борьбы с педофилами

Москва, 24 декабря. Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась за создание в России публичного реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Фрагменты интервью с Кузнецовой опубликованы на сайте телеканала НТВ.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», — подчеркнула Кузнецова. По ее словам, специалисты сделали вывод, что для борьбы с педофилами это «самый лучший и эффективный способ».

Ранее сенатор от Владимирской области Антон Беляков подготовил законопроект, устанавливающий систему контроля за перемещением освобожденных из мест заключения педофилов.