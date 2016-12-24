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Подозреваемый в мошенничестве подполковник МВД выпал из окна больницы в Уфе
Происшествия

Подозреваемый в мошенничестве подполковник МВД выпал из окна больницы в Уфе

Сегодня 15:30
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Подозреваемый в мошенничестве подполковник МВД выпал из окна больницы в Уфе

Уфа, 24 декабря. Подполковник МВД в Башкирии, в отношении которого было заведено уголовное дело о мошенничестве, найден мертвым возле здания местной больницы, говорится в сообщении регионального СК РФ.

Минувшим утром под окнами отделения травматологии одной из городских госпиталей в Башкирии было обнаружено тело подполковника МВД Ирека Б. На теле погибшего были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Силовики проводят доследственную проверку по инциденту. Известно, что подполковник был фигурантом громкого дела, связанного с мошенничеством.

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Ирина Селезнева
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