Погибший Старк вернется в новом сезоне «Игры престолов»

Лондон, 23 декабря. В новом сезоне культового сериала «Игра престолов» вернется один из погибших героев. Отмечается, что будет один из членов семьи Старк.

СМИ заявили, что на съемках нового сезона «Игры престолов» неоднократно был замечен актер Джеф Моул. Они предположили, что в седьмом сезоне вернется его герой — Бенджен Старк. Какая роль отведена Моулу в продолжении истории — остается тайной.

Ранее стало известно, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и бывший чемпион в полулегком весе Конор Макгрегор сыграет роль в «Игре престолов». Переговоры Макгрегора и одного из руководителей канала HBO состоялись еще в ноябре этого года.