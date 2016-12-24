«ВКонтакте» запускает нового сотового оператора в России

Москва, 24 декабря. Оператор «Мегафон» и социальная сеть «ВКонтакте» создают нового сотового оператора.

Как стало известно, «ВКонтакте» и «Мегафон» намерены развивать технологии таргетирования рекламы, а также продажу телекоммуникационных услуг в России. Компании создают нового сотового оператора. Известно, что он будет называться «VK Mobile».

По словам представителей компании Mail.ru Group, этот шаг позволит увеличить рост популярности бренда «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 63,8% акций компании Mail.ru Group, что составляет 15,2% уставного капитала, за 740 миллионов долларов.