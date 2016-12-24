FAN-TV Лента новостей
«ВКонтакте» запускает нового сотового оператора в России
Технологии

«ВКонтакте» запускает нового сотового оператора в России

Сегодня 15:17
59

«ВКонтакте» запускает нового сотового оператора в России

Москва, 24 декабря. Оператор «Мегафон» и социальная сеть «ВКонтакте» создают нового сотового оператора.

Как стало известно, «ВКонтакте» и «Мегафон» намерены развивать технологии таргетирования рекламы, а также продажу телекоммуникационных услуг в России. Компании создают нового сотового оператора. Известно, что он будет называться «VK Mobile».

По словам представителей компании Mail.ru Group, этот шаг позволит увеличить рост популярности бренда «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 63,8% акций компании Mail.ru Group, что составляет 15,2% уставного капитала, за 740 миллионов долларов.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Сегодня 14:20
79

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
155

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

Сегодня 13:24
433

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
454

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
697
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые выяснили, сколько времени продержатся колонизаторы на Марсе и Меркурии

15:06

Ученые выявили зависимость музыкальных предпочтений человека от генов

15:00

Ле Пен обогнала по популярности экс-премьера Франсуа Фийона

15:00

СМИ подсмотрели рождественское меню Меркель

14:57

ДНР под прицелом: ВСУ перебросили под Дебальцево тяжелую технику и 400 военных

14:48

Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом со стороны ВСУ

14:40

Путин обсудил ситуацию в Сирии с членами Совбеза

14:40

Ученые смогут диагностировать 17 болезней по дыханию пациента

14:35

Власенко возглавил Федерацию водного поло России

14:34

Изрезанное тело 12-летней девочки найдено в московской квартире

14:30

Марин Ле Пен настаивает на выходе Франции из ЕС и «потерявшей смысл» НАТО

14:25

ДНР заявила о резком обострении в Донбассе: более 3000 обстрелов со стороны ВСУ

14:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые выяснили, сколько времени продержатся колонизаторы на Марсе и Меркурии
Читать
Закрыть